«الرعاية الصحية» تستعرض أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخارطة طريق الفترة المقبلة

شاركت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، فعاليات ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، اليوم، تحت عنوان «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل».

الرعاية الصحية توضح أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

استعرض الدكتور أحمد زيدان، مستشار هيئة الرعاية الصحية للاستثمار وتعظيم الموارد، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من وجهة نظر الهيئة كون الرعاية ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إضافة إلى خارطة طريق هيئة الرعاية خلال الفترة المقبلة لتوطين دور القطاع الخاص بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمة الصحية باعتبار الشراكة مع القطاع الخاص جزء أصيل من استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة وبما يعزز مفهوم التغطية الصحية الشاملة.

الرعاية الصحية: خارطة طريق تعزز استراتيجية توطين دور القطاع الخاص

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي انطلقت في اليوم الأول لورشة العمل، التي انطلقت تحت عنوان «كيف يمكن لقطاعات الرعاية الصحية في مصر تسريع التغطية الصحية الشاملة من خلال القطاع الصحي الخاص»، وتناولت أهمية دمج القطاع الخاص بملف الرعاية الصحية وأهمية الشراكة لدعم الوصول للتغطية الصحية الشاملة بحلول 2030، سواء من وجهة نظر المُعنيين بالقطاع الصحي الحكومي ومن جانب القطاع الخاص.

واستعرض مستشار هيئة الرعاية الصحية للاستثمار وتعظيم الموارد، أبرز الشراكات مع القطاع الخاص بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، للاستفادة من خبرتهم الواسعة في إدارة المستشفيات وقد أثبتت تلك الشراكة كفائتها بمحافظة بورسعيد بشراكة مستشفى الرمد ببورسعيد مع مستشفيات مغربي، والتوأمة بين مستشفى الزهور ببورسعيد ومستشفى دار الفؤاد، وشراكة مجمع الإسماعيلية الطبي مع مركز الفريد الطبي، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع شركات الأدوية وشركات التأمين الخاص، بما يدعم نظام التغطية الصحية الشاملة ويسرع وتيرة العمل في النظام الجديد.

شارك بفعاليات الجلسة النقاشية، اليوم، كل من الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، واللواء مهندس، أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ودكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، فيما أدار الجلسة النقاشية الدكتور جاسر جاد الكريم، مستشار النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية مصر.