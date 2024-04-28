«الصحة» تكشف تفاصيل «معا لبر الأمان»: نخطط للوصول إلى 140 ألف مريض كبد

أطلقت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركة أسترازينكا مبادرة «معا لبر الأمان»، للكشف المبكر وتقليل مضاعفات الإصابة بسرطان الكبد، والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطانات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة «معا لبر الأمان»، أنّ مصر خاضت معركة كبيرة على مدار 20 عاما للوصول إلى المرحلة الحالية، وتعمل مع القطاع الخاص على استمرار جهود مصر للوقاية من فيروس سي وسرطان الكبد.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ «معا لبر الأمان» تسعى للوصول إلى المرضى ويتراوح عددهم بين 130 إلى 140 ألف مريض، عن طريق تدشين حملات توعية كبيرة مع القطاع الخاص لتقليل معدلات الوفيات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات الرئاسية، أنّ هناك نحو 118 ألف حالة مصابة بتليف الكبد وفق المسح الطبي لـ«100 مليون صحة»، وجرى اكتشاف 5 آلاف حالة بها بؤر سرطانية في الكبد، لافتا إلى أنّ الاكتشاف المبكر يوفر الكثير على المريض والدولة.

وتابع حساني، أنّ الكشف الطبي والعلاج بالمجان في الحملة يتم من خلال 58 مركزا للكشف والعلاج مجانا والكشف كل 4 أشهر، موضحا أنّ المبادرة تستهدف جميع المواطنين المشمولين بمظلة التأمين الصحي وغير المشمولين.

حضر المؤتمر عدد كبير من قيادات وزارة الصحة واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة العامة، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، وعدد من قيادات شركة أسترازينكا مصر.