وزير الصحة: تجهيز كل المستشفيات الجديدة ببنية تحتية معلوماتية متكاملة

قال وزير الصحة والسكان، إنه يجرى العمل على تجهيز كل المستشفيات الجديدة ببنية تحتية معلوماتية متكاملة، وذلك لضمان سهولة تسجيل المرضى في منظومة التأمين الصحي فور وصولهم إلى أي محافظة.

وأضاف في كلمته خلال الجولة التفقدية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «بعد انتهاء تطبيق منظومة التأمين الصحي، ستكون كل المحافظات والمستشفيات مترابطة».

وتابع: «نضع الخريطة الصحية في مصر، ولو أنا عايز أبني مستشفى جديدة في إحدى المحافظات، وليس لدي قاعدة بيانات على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سوف يصعب تحليل تلك البيانات، لمعرفة نسبة زيادة الفشل الكلوي في محافظة مقارنة بأخرى على سبيل المثال، وبالتالي يصعب البحث وراء سبب زيادة الفشل الكلوي وانتشار هذا المرض، وهكذا بالقياس على أي مرض وبائي وغيره، وبالتالي تكمن أهمية قواعد البيانات الخاصة».

وأكد أن الخريطة الصحية لمصر كلها يمكن أن تعتمد على تحليل البيانات الضخمة.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنا متصور أن هذا النظام سيسمح بتشخيص أكثر كفاءة، مع تقليل عدد العاملين في المستشفى، كما يمكن عرض بيانات المريض الجديد على طبيب بعيد عني، من خلال قواعد البيانات وتحليلها».