فنانة إسبانية شهيرة تهدي جائزتها بمهرجان عنابة لأطفال فلسطين.. من هي؟

خلال الأيام الأخيرة، بدأت أعداد الشهداء في فلسطين تتزايد بشكل ملحوظ، نتيجة مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق المدنيين الفلسطينيين بداية من السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، ما جعل العديد من القادة والفنانين على مستوى العالم يخرجون عن صمتهم، منددين بالجرائم غير الإنسانية التي يمارسها العدوان.

نجمة إسبانية شهيرة تهدي جائزتها السينمائية إلى فلسطين

وفي مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قررت الممثلة إيتزيار ايتونيو، نجمة المسلسل الإسباني الشهير «لاكاسا دي بابل»، أن تعبر عن دعمها الشديد لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للعنف والتعذيب من قبل قوات جيش الاحتلال، إذ أهدت جائزتها السينمائية بمهرجان «عنابة» الذي أقيم في الجزائر إلى فلسطين، مطالبة بوقف المجازر التي يواصل الاحتلال ارتكابها.

وبينما كانت ترتدي الشال الفلسطيني على كتفيها، طالبت الفنانة الإسبانية «إيتزيار»، قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تواجدها بمهرجان «عنابة» السينمائي، بوقف قتل الأطفال، والسماح بتمرير المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتوقف عن قصف المنازل وترك العائلات في الشوارع والمخيمات، وفقًا لها: «لو سمحتم أوقفوا قتل الأطفال في فلسطين».

دعم «إيتزيار» لأهالي قطاع غزة منذ بداية الحرب

وكانت بطلة مسلسل «لاكاسا دي بابل»، من أول الفنانين والفنانات الذين نادوا بوقف العدوان على غزة، ووصفت ما حدث في القطاع بأنه حملة إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال، وشاركت في عدد من الاحتجاجات المناهضة لجيش الاحتلال، كان أبرزها وسط مدينة غيرنيكا الإسبانية.

عدد شهداء قطاع غزة منذ بداية الحرب

وبحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية، فإن أعداد الشهداء في غزة يتزايد بشكل مستمر، إذ وصل إلى نحو 34 ألفًا و454 شهيدًا، و77 ألفًا و575 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت عنه «القاهرة الإخبارية».