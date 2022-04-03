مصطفى شعبان يكشف هوية عصابة لاكاسا دي بابل في مسلسل دايما عامر الحلقة 2

ظهر فريق من عصابة La casa de papel المسلسل اللإسباني الشهير، خلال أحداث مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 1، بعد قيامهم باقتحام معمل الكيمياء بمدرسة رؤيا الخاصة، واحتجاز عدد من الطالبات، وتهديد إياهن باستخدام مواد كيميائية لتفجير المكان، وسط ذهول هيئة التدريس بقيادة مديرة المدرسة ميس زهرة، والتي تؤدي بدورها الفنانة لبلبة، ومطالباتها باستدعاء رجال الشرطة.

مصير عصابة لاكاسا دي بابل في أحداث مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2

كان مسلسل دايمًا عامر تصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، بعد تداول صور من كواليس التصوير بالمدرسة، وأشار متابعون إلى وجود تشابه بين طلاب مدرسة دايمًا عامر، ومسلسل إيليت الإسباني.

الأمر الذي دعا مخرج المسلسل مجدي الهواري، للرد بشكل ساخر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتأكيده أن الحديث عن اقتباس مسلسل دايما عامر من مسلسل إيليت أمر سابق لأوانه، متابعًا: «طب مش نستنى شوية، يمكن المسلسل يطلع مقتبس من مسلسل لاكاسا دي بابل، أنا بقول نتفرج في رمضان بإذن الله، عشان حرام التريندات دي تترمي على الأرض».

هوية عصابة لاكا سا دي بابل في أحداث مسلسل دايمًا عامر الحلقة 2

ويترقب الجمهور استكمال أحداث مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2، التي تعرض مساء اليوم، لمعرفة كيف ستتصرف إدارة المدرسة مع العصابة التي تضع على وجوهها قناعات عصابة مسلسل لاكاسا دي بابل، واحتجازهم عدد من الطالبات، وكيف سيتصرف مصطفى شعبان، الذي حضر إلى المدرسة في نفس التوقيت الذي يصاب فيها الجميع بالهلع والخوف من هذه العصابة.

وكان المقطع الدعائي لمسلسل دايمًا عامر، قد تضمن أحد المشاهد التي يكتشف فيها مصطفى شعبان، أن هذه العصابة هم طلاب من المدرسة نفسها، وعندما يقوم بضبطهما يمازحهما بقوله: «أنا البروفيسور يلا، في إشارة لبطل المسلسل الإسباني الشهير».