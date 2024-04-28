بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس أحد الشعانين بقويسنا

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم، قداس أحد الشعانين بكاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا.

شارك في الصلاة الأب برنابا فانوس، راعي الكاتدرائية، والأب دانيال حنا، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وفي كلمة العظة، أكد صاحب الغبطة أن السعف هو رمز للانتصار، أما الزيتون فهو رمز السلام، لذلك نستقبل بهم يسوع، ملك السلام، الذي انتصر على الموت.

وعقب القداس الإلهي، ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك صلاتي الجناز العام، والبصخة المقدسة.