اتعلم تقول «لا» بـ250 طريقة.. «السفيرة عزيزة» يستعرض كتابا عن «فن الرفض»

يستعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، اليوم في إحدى فقراته، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، كتاباً يدور حول 250 طريقة مُناسبة يُمكننا الاستعانة بها في المواقف المختلفة، لمُساعدة العديد من الأشخاص الذين يتعرضون لحرج شديد عند مٌحاولة رفض القيام بمهام معينة، أو القبول تحت ضغط نفسي يتسبب فيه هذا الحرج.

تعلم فن الرفض بدون التسبب في حرج

أوضحت الإعلامية جاسمين طه زكي، أنَّه يمكننا تعلم فن الرفض بدون التسبب في حرج لأنفسنا أو الآخرين والاعتذار عن القيام بأي مهام لا نرغب فيها من خلال الاستعانة بهذا الكتاب، قائلة: «الكتاب يعد ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، التي تحتوي على معلومات من مواقف مختلفة تعلمك كيفية الرفض لكل ما لا ترغب في القيام به لكنك أحياناً ترضخ بالقبول لمجرد الإحراج من قول «لا».

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250 طريقة للرفض بمنتهى البساطة والذوق بدون التسبب في أي حرج

وتابعت الإعلامية رضوى حسن: «الكتاب يقدم 250 طريقة للرفض بمنتهى البساطة والذوق بدون التسبب في أي حرج، والاعتذار عن القيام بأشياء يطلبها منك شخص الذي من الممكن أن يكون «مدير مستقصدك»، والعلاقة بينكما ليست على ما يُرام، وكيفية رفض الكثير من المهام بدون أن تجعل الطرف الآخر يتضايق منك.

واستطردت: «أحد المواقف الصعبة التي يوضع فيها الشخص هو التعرض لهذا الأمر لكن من طرف الأهل والأصدقاء أو أي شخص بينكما مساحة عشم، وهي مواقف تضمنها الكتاب أيضاً وعلينا قراءته لتعلم كيفية تجنب الإحراج في قول لا لأي مهمة لا نرغب في القيام بها مهما كانت درجة القرب بينك وبين من يطلب منك شيئاً ما».