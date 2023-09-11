كيف تشارك فى دورات «الشباب» المجانية للتنمية البشرية؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مكتب فن إدارة الحياة بالإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب، فتح باب التقديم للمرحلة الأولى الجديدة لدورة «اعرف نفسك» ضمن دورات التنمية البشرية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

وترصد السطور التالية، تفاصيل الدورة التدريبية، وكيفية التقديم، وفق ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها على فيس بوك.

تفاصيل الدورة التدريبية

-الدورة التدريبية عباره عن 3 مراحل.

- كل مرحلة مدتها 5 أسابيع تشمل 10 محاضرات.

- الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة بعد إتمام حضور الدورة التدريبية.

- الدورة التدريبية متاحة لجميع الأعمار.

- الدورة مجانية بالكامل.

موعد انعقاد الدورة التدريبية

تعقد الدورة التدريبية يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع ولمدة ساعتين في اليوم من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء.

وتبدأ فعاليات المرحلة الأولى من الدورة التدريبية الاثنين القادم الموافق الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

كيفية التقديم للمشاركة في الدورة التدريبية

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّ الراغب في المشاركة بالدورة التدريبية «اعرف نفسك»، يمكنه التسجيل من خلال اللينك التالي:

https://surveyheart.com/form/64f8aa6e2b0b512072b3f442

مقر انعقاد الدورة التدريبية

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنّه سيتم عقد الدورة التدريبية بمقر مركز الابتكار الشبابي والتعلم والمعروف بالتعليم المدني في الجزيرة بشارع البرج بحي الزمالك.

يذكر أنّ وزارة الشباب والرياضة، تعمل وفق استراتيجية لتأهيل الشباب لسوق العمل فضلا عن توفير فرص العمل المناسبة.