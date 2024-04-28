بعد 30 يوما على مبادرة خفض الأسعار.. اعرف السلع الأكثر تراجعا بالأسواق

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية منذ أكثر من شهر عن إطلاق مبادرة لخفض الأسعار في الأسواق، بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع الأكثر انخفاضا في الأسواق

وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السلع الأكثرانخفاضا في الأسواق بعد مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

أسعار الزيت والسكر

وشهدت أسعار السلع انخفاضا كبيرا في الأسواق اقترب من 35%، حيث تراوح سعر زيت الطعام ما بين 35 جنيها لـ38 جنيها للكيلو بتراجع بلغ 36%؜، وتراوح سعر كيلو السكر ما بين 35 و40 جنيها لتبلغ التخفيضات من 30%؜ لـ35%؜، كما أن السكر يتوافر بكل السلاسل التجارية والسوبر ماركت، أما فيما يخص أسعار الأرز تبدأ من 29 جنيها للكيلو والمكرونة تبدأ من 11 جنيها، وفقا لآخر تحديث لبوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار الأسماك واللحوم

وسجلت أيضا أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا في الأسواق إذ سجل سعر الكيلو 74 جنيها في الأسواق بانخفاض بلغ نحو 21 جنيها، وفيما يخص أسعار الأسماك ترواحت ما بين 30 إلى 60 جنيها للبلطي لتبلغ نسبة الانخفاض نحو 37%.

سعر البوري اليوم

بينما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 40 و140 جنيها.

وصل كيلو الجمبري إلى 100 و270 جنيها.

تراوح كيلو البوري بين 100 و110 جنيها.

وحقق الدنيس سعر 90 و250 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة انخفاضا ملحوظا، ليسجل سعر كيلو البصل الأحمر 10 جنيهات بتراجع بلغ 50% وسعر كيلو البصل الأبيض 7 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الطماطم بـ6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس 12 جنيها، وفقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.