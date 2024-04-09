أسعار المكرونة في السلاسل التجارية بعد مبادرة خفض الأسعار

قرر الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، إصدار قائمة بأسعار السلع الغذائية التي شملت الأرز والمكرونة والزيت والدقيق والألبان والجبن والفول واللحوم والدواجن والصلصة والأرز بعد انخفاضها، وفقا لبيان عاجل بالموقف الحالي لأسعار المنتجات في الأسواق المصرية.

وتضمن بيان الغرف التجارية، السلاسل التجارية الكبيرة التي تعرض منتج مكرونة، وجاءت الأسعار الجديدة كما يلي:

سلسلة محال كارفور

بيع المكرونة نوع «ريجينا» وزن 400 جرام بسعر 20 جنيه، بعدما كان سعرها 25 جنيها للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ20%.

بيع المكرونة نوع «الملكة» وزن 400 جرام بسعر 13 جنيها، بعدما كان سعرها 15 للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ10%.

بيع المكرونة نوع «الأصيل» وزن 300 جرام بسعر 9.95 جنيه، بعدما كان سعرها 11.95 جنيه للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ17%.

سلسلة محال اللولو

بيع المكرونة نوع «ريجينا» وزن 400 جرام بسعر 19.75 جنيه، بعدما كان سعرها 26 جنيها للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ24%.

سيجرى بيع المكرونة نوع «المطبخ» وزن 400 جرام بسعر 11.95 جنيه، بعدما كان سعرها 16.25جنيه للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ20%.

وسيتم بيع المكرونة نوع «كايرو» وزن 400 جرام بسعر 11.95 جنيه، بعدما كان سعرها 15.50 جنيه للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ20%.

سلسلة محال سبينس

حدد سعر بيع مكرونة نوع «الملكة» وزن 400 جرام بسعر 13.95 جنيه، بعدما كان سعرها 15.50 جنيه للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ10%.

سيتم بيع المكرونة نوع «حواء» وزن 1 كيلو بسعر 32.75 جنيه، بعدما كان سعرها 39.95 للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ18%.

سيجرى بيع المكرونة نوع «حواء» وزن 400 جرام بسعر 11.25 جنيه، بعدما كان سعرها 14.45 جنيه للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ22%.

سلسلة محال مترو

حدد سعر بيع مكرونة نوع «الملكة» وزن 400 جرام بسعر 13.99 جنيه، بعدما كان سعرها 15.99جنيه للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ13%.

سيتم بيع المكرونة نوع «ايطاليانو» وزن 400 جرام بسعر 23 جنيه، بعدما كان سعرها 24 للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ4%.

سلسلة محال كازيون

سيجرى بيع المكرونة نوع «رويال» وزن 275 جرام بسعر 12.50 جنيه، بعدما كان سعرها 14.75 جنيه للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ15%.

سيتم بيع المكرونة نوع «بساطة» وزن 350 جرام بسعر 10.50 جنيه، بعدما كان سعرها 12.75 للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ18%.

سلسلة محال الفرجاني

حدد سعر بيع مكرونة نوع «الملكة» وزن 1 كيلو بسعر 32.95 جنيه، بعدما كان سعرها 36.95 جنيه للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ11%.

سيتم بيع المكرونة نوع «لمتنا» وزن 400 جرام بسعر 11.45 جنيه، بعدما كان سعرها 13.95 للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ18%.

سيجرى بيع المكرونة نوع «روجينا» وزن 400 جرام بسعر 20.95 جنيه، بعدما كان سعرها 22.95 جنيه للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ9%.