سعر الأرز في السلاسل التجارية بعد مبادرة خفض الأسعار

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، قائمة بأسعار عددا من السلع الغذائية والتي شملت الأرز والمكرونة والزيت والدقيق والألبان والجبن والفول واللحوم والدواجن والصلصة والأرز لمبادرة خفض الأسعار، وفقا لبيان عاجل بالموقف الحالي لأسعار تلك المنتجات في السوق.

وتضمن بيان الغرف التجارية السلاسل التجارية الكبيرة التي تعرض منتج الأرز، وجائت الأسعار الجديدة كما يلي بالسعر قبل الانخفاض ونسبة الانخفاض:

سلسلة محال كارفور

سيتم بيع الأرز نوع «البيت المصرى» وزن 1 كيلو فيها بسعر 26.95 جنيه، بعدما كان سعره 35.00 جنيه للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ23%.

سلسلة محال اللولو

سيجرى بيع الأرز نوع الريف المصري وزن 1 كيلو بسعر 28.45 جنيه، بعدما كان 36، بنسبة انخفاض وصلت لـ21%.

أما وعن أرز نوع الضحى وزن 1 كيلو فسيتم بيعه بسعر 36.95 جنيه، بعدما وصل سعره لـ40.50، بنسبة انخفاض 9%.

وبالنسبة لنوع فلفلة وزن 1 كيلو فبات يباع حاليا بسعر 28.45 جنيه بدلا من 38 جنيه، بنسبة انخفاض 25%.

أما وعن أرز نوع الساعة و زمزم وزن 1 كيلو فبات يباع حاليا بسعر 35.95 جنيه بدلا من 39.50، بنسبة انخفاض وصلت لـ 9%.

وبالنسبة للأرز ماركة نواعم وزن 1 كيلو بات يباع حاليا بسعر 26.25 جنيه بدلا من 35 جنيه، بنسبة انخفاض 25%.

سلسلة محال سبينس

سيتم بيع الأرز نوع الضحى وزن 320 جم بسعر 16.95جنيه، بعدما كان 20.35، بنسبة انخفاض وصلت لـ17%.

أما وعن أرز نوع الساعة وزن 5 كيلو فسيتم بيعه بسعر 171.25 جنيه، بعدما وصل سعره لـ211.25، بنسبة انخفاض 19%.

وبالنسبة لنوع الزعيم وزن 1 كيلو فبات يباع حاليا بسعر 35 جنيه بدلا من 40 جنيه، بنسبة انخفاض 12%.

أما وعن أرز نوع دايمة وزن 1 كيلو فبات يباع حاليا بسعر 36.95 جنيه بدلا من 41.95، بنسبة انخفاض وصلت لـ 12%.

سلسلة محال مترو

سيجرى بيع الأرز نوع زي العسل وزن 1 كيلو بسعر 35.99 جنيه، بعدما كان 37.99، بنسبة انخفاض وصلت لـ5%.

أما وعن أرز نوع الأميرة وزن 1 كيلو فسيتم بيعه بسعر 33.99 جنيه، بعدما وصل سعره لـ37.99، بنسبة انخفاض 11%.

وبالنسبة لنوع سفرة وزن 5 كيلو فبات يباع حاليا بسعر 199.99 جنيه بدلا من 209.99 جنيه، بنسبة انخفاض 9%.

سلسلة محال كازيون

أما وعن أرز نوع غلاوة وزن 1 كيلو فبات يباع حاليا بسعر 26.95 جنيه بدلا من 30.95، بنسبة انخفاض وصلت لـ 13%.

وبالنسبة للأرز ماركة الأطيب وزن 1 كيلو بات يباع حاليا بسعر 149.95 جنيه بدلا من 169.50 جنيه، بنسبة انخفاض 12%.

سيجرى بيع الأرز نوع الواحة وزن 900 جرام بسعر 28.95 جنيه، بعدما كان 31.95 جنيه، بنسبة انخفاض وصلت لـ9%.

أما وعن أرز نوع عاصم وزن 1 كيلو فسيتم بيعه بسعر 35.95 جنيه، بعدما وصل سعره لـ38.95، بنسبة انخفاض 8%.

سلسلة محال الفرجاني

سيباع أرز نوع ريحانا وزن 1 كيلو فبات يباع حاليا بسعر 37.95 جنيه بدلا من 41.95، بنسبة انخفاض وصلت لـ 10%.

وبالنسبة للأرز ماركة الدمياطي وزن 1 كيلو بات يباع حاليا بسعر 36.95 جنيه بدلا من 39.95 جنيه، بنسبة انخفاض 8%.

سيجرى بيع الأرز نوع الفرجاني وزن 5 كيلو بسعر 159.95جنيه، بعدما كان 170 جنيه، بنسبة انخفاض وصلت لـ6%.

أما وعن أرز نوع رويزق وزن 5 كيلو فسيتم بيعه بسعر 177 جنيه، بعدما وصل سعره لـ192، بنسبة انخفاض 8%.