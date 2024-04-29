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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 29-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. التزم بالقواعد

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:18 ص | الإثنين 29 أبريل 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

من أهم ما يميز مواليد برج السرطان وفقا لما يقول الخبراء، هو حبهم الشديد لعائلاتهم، فتراهم يحرصون كل الحرص على حمايتهم والعمل على إسعادهم، ورغم ذلك فهم يفضلون أحيانا الانعزال عن عالمهم الخارجي.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الاثنين 29-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 29-4-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء اليوم، بأن تلتزم بقواعد العمل المفروضة عليك وعلى زملائك، وذلك لكي لا تتعرض لأية عقوبات من رؤسائك في العمل، وبجانب ذلك عليك بأن تقوم بابتكار أفكار جديدة.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 29-4-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحونك بأن تحاول التكيف مع طباع شريك حياتك، التي قد تعتقد أنها غريبة عليك بعض الشيء، فمع الوقت قد تتعود عليها، وتصير اعتيادية بالنسبة لك، حتى تستقر حياتك معه، وتنهي الخلافات والمشاكل التي بينك وبينه طوال الوقت.

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بقلم عبدالعزيز سلامة