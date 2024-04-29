حظك اليوم برج الأسد الاثنين 29-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. ابتعد عن القلق

يمتاز مولود برج الأسد كما يقول الخبراء، بقدرته على احتواء الآخرين، وتقديم الحلول لهم عند وقوعهم في المشكلات، ويتمتع بالثقة في النفس، ولديه مقدرة كبيرة على حسن التعامل مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الاثنين 29-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 29-4-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء بأن تفكر بهدوء خلال الفترة الحالية، وذلك لكي تتمكن من طرح أفكار خارج الصندوق فيما يخص عملك، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة تذكرتك للنجاح والتقدم على زملائك، لذلك يجب عليك أن تبتعد عن القلق والتوتر خلال الفترات المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 29-4-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيقدمون لك نصيحتهم بأن تتنفتح على الحياة، وتقبل عليها بحب وشغف، واترك الماضي ولا تفكر السلبيات التي واجهتك في حياتك الغابرة.