ضبط عصابة لتزوير الشهادات الجامعية بالذكاء الصناعي في كفر الشيخ

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، زعم القائمين عليها بقدرتهم على استخراج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

استخراج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الصفحة المُشار إليها وكذا عدة صفحات أخرى والقائمين على إدارتهم وتبين أنهم تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على هواتف محمولة، وبفحصهم تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

حصر عدد من عمليات التحويل المالي على المحافظ الإلكترونية

وأوضحت الداخلية أنه جرى حصر عدد من عمليات التحويل المالي على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين، ورصد صفحة أخرى تروج لذات النشاط على موقع «فيس بوك»، وتم تحديد وضبط القائم على إدارتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.