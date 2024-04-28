معلومات عن الفلسطيني باسم خندقجي الفائز بـ«البوكر».. اعتقله الاحتلال منذ 2004

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، بفوز الروائي والكاتب الفلسطيني باسم خندقجي بالجائزة في دورتها السابعة عشرة، وذلك خلال فعالية جرى تنظيمها في أبوظبي وبثها افتراضيا.

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة، وهي «قناع بلون السماء» لعام 2024، من بين 133 رواية ترشحت للجائزة، والتي تكونت من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وكل من الكاتب السوداني حمور زيادة، وسونيا نمر كاتبة وباحثة وأكاديمية فلسطينية، وفرانتيشيك أوندراش، أكاديمي من الجمهورية التشيكية، ومحمد شعير، ناقد وصحفي مصري.

من هو الفلسطيني باسم خندقجي الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر؟

ويرصد «الوطن» عدة معلومات عن باسم خندقجي الحاصل على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر، وفقًا لـ«القدس العربي» والوكلات الإخبارية المختلفة.

- باسم خندقجي، كاتب وأسير فلسطيني.

- من مواليد 1983.

- درس «خندقجي» بقسم الصحافة والإعلام، في جامعة النجاح الوطنية.

- اعتقله الاحتلال الإسرائيلي في 2 نوفمبر 2004، تحديدًا عقب عملية سوق الكرمل.

- تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

- كتب بعض الروايات من داخل السجن، على رأسها «خسوف بدر الدين».

- ترجمت بعض أعماله إلى اللغة الفرنسية.

قدّم باسم خندقجي للمكتبة العربية في مجال الشعر ديوان طقوس المرّة الأولى في عام 2009، وديوان أنفاس عام 2013، ورواية مسك الكفاية، عام 2014، ورواية نرجس العزلة التي صدرت في عام 2017، رواية خسوف بدر الدين في 2018.

يذكر إن جائزة البوكر، تهدف إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، بتقديم مبلغ مالي للفائز قدره 50 ألف دولار، فضلا عن رفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميا من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة والطويلة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.

وكان الروائيون المصريون من أوائل من حصلوا على جائزة البوكر، إذ افتتحت دورتها الأولى عام 2008 بفوز الروائي بهاء طاهر عن روايته «واحة الغروب» ثم حصد الجائزة في عام 2009 يوسف زيدان، عن رواية «عزازيل».