محلل سياسي فلسطيني يكشف تفاصيل الهدنة المرتقبة في غزة.. تصل لـ21 يوما

قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، إن التحرك والمفاوضات الأخيرة التي تقودها مصر تأتي في وقت بالغ الأهمية، وهي بمثابة الفرصة الأخيرة لمنع تداعيات كبيرة منها اجتياح رفح الفلسطينية لأن ذلك له تبعات كثيرة جدا على تدمير ما تبقى من قطاع غزة.

مصر بذلت جهدا كبيرا للتهدئة في غزة

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «مصر بذلت جهدا كبيرا خلال الساعات الماضية بعدما فشلت المبادرة والورقة الأمريكية في التوصل إلى هدنة؛ إذ أعلنت الفصائل الفلسطينية أن كل ما لديها 20 إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن وهذا الرقم استندت عليه القاهرة مع إصرار نتنياهو على أن تكون صفقة شاملة».

هدنة 21 يوما

وكان رد الفصائل مقطع الفيديو الذي ظهر فيه بعض الأسرى في رسالة مفادها أن الوقت ينفد، قائلة: «المقترح أن تتم مبادلة 20 إسرائيليا من فئة الصغار والنساء والرجال الطاعنين في السن وفي مقابل ذلك 21 يوما مدة الهدنة ومع استطاعة الفصائل جلب مزيد من الأسرى الإسرائيلين خلال تلك المدة يكون الإفراج مقابل كل أسير إسرائيلي يوم ونصف هدنة وإطلاق سراح ما بين 30-50 فلسطينا».

وتابع: «ننتظر أن تتغير المواقف من جانب الاحتلال الإسرائيلي خاصة أنه بالرغم من موافقة جميع المسؤولين فيما عدا نتنياهو، ووفقا لنظام الحكم الإسرائيلي فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي صاحب السلطة الأعلى وبالتالي حال رفضه قد تتعطل الصفقة والمفاوضات».