قضى نصف عمره بالأسر.. الفلسطيني باسم خندقجي الفائز بجائزة البوكر 2024

ذهبت جائزة البوكر للرواية العربية 2024، والتي أعلن عنها منذ قليل من أبو ظبي، إلى الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي، عن روايته «قناع بلون السماء» الصادرة عن دار الآداب، وتسلمتها عنه بالإنابة رنا إدريس، مديرة دار الآداب، حيث يقبع الكاتب أسيرا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي من سنوات طويلة.

معلومات عن الفلسطيني باسم خندقجي

وبهذه المناسبة، نقدم أبرز المعلومات عنه حسب الموقع الرسمي لـ جائزة البوكر 2024، وباسم خندقجي كاتب وروائي فلسطيني مولود في مدينة نابلس بالعام 1983م.

درس خندقجي الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

وكتب العديد من الأعمال حتى اعتقاله في 2004 حيث كان يبلغ من العمر 21 عاما.

أكمل خندقجي تعليمه الجامعي من داخل السجن عن طريق الانتساب بجامعة القدس، حيث كانت رسالته عن الدراسات الإسرائيلية في العلوم السياسية.

وأيضا أكمل كتاباته داخل السجون، وكتب العديد من المقالات الأدبية والسياسية، وعن المرأة الفلسطينية التي ناضلت وضحت في سبيل قضيتها، وعن حركة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

ومنذ سجنه في 2004، كتب خندقجي عددا من الدواوين الشعرية، من بينها طقوس المرة الأولى «2010»، وأنفاس قصيدة ليلية «2013».

و3 روايات: نرجس العزلة «2017»، وخسوف بدر الدين «2019»، وأنفاس امرأة مخذولة «2020»، وقناع بلون السماء 2023.