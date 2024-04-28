محافظ بورسعيد يستقبل نائب «القومي لتنظيم الاتصالات» لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لقطاع الأمن السيبراني، والوفد المرافق، بمكتبه في الديوان العام، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والجهاز وجامعة بورسعيد.

الخبرات العملية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ورحب محافظ بورسعيد، بوفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدا حرصه على تحقيق التعاون المثمر مع الجهاز، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات العملية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عدة مجالات، وأهمها المجالات الرقمية، وتأثير مجالات حماية المعلومات على المنظومة التعليمية، وعلى رأسها الطلاب والعاملين الإداريين، وأهمية تزويد العاملين في المؤسسات التعليمية بالمهارات كافة، التي تمكنهم من الحفاظ على استخداماتهم التقنية، سواء نظم وشبكات الجامعة من جهة أو أدوات تعلم الطلاب.

منظومة التحول الرقمي ببورسعيد

من جانبه، وجه وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشكر لمحافظ بورسعيد، معربين عن سعادتهم بالتعاون مع محافظة وجامعة بورسعيد، وأشادو بما شهدته المحافظة من تطور غير مسبوق في مختلف القطاعات، وبصفة خاصة تطبيق منظومة التحول الرقمي وتأثيراتها على مختلف المجالات، ومنها مجال التعليم.