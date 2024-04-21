محافظ بورسعيد: تطور خدمات المجمع الاسترشادي بعد تطبيق منظومة التحول الرقمي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح بالديوان العام، وذلك لمتابعة سير وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، بعد تطوير المجمع على أعلى مستوى، للارتقاء بمستوى الخدمة.

أقسام المجمع الاسترشادي المطور

وقام محافظ بورسعيد بالمرور على أقسام المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التتفيذي بمجمع المصالح، وحرص على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، موجها بالدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين، والتطوير المستمر لمستوى الأداء، لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

منظومة التحول الرقمي الجديدة

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة إنجاز الاعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الاعمال.