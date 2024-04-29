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زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة

كتب:

ياسمين محمود
12:24 ص | الإثنين 29 أبريل 2024
مصطفى شعبان

مصطفى شعبان

أكد مصدر مقرب من مصطفى شعبان زواجه من هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، منذ شهرين في حفل عائلي محدود الحضور بسبب الحالة الصحية لوالد العروس. 

وأضاف المصدر لـ«الوطن»: يقضي الزوجان الآن إجازة خارج مصر بعدها يعود مصطفي شعبان لمواصلة التحضير لإعماله الفنية المقبلة

مسلسل المعلم

وشارك «شعبان» في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل المعلم، بطولة كل من سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

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