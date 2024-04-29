«مسلم»: التوازنات بين حماس وإسرائيل معقدة.. ومصر تحاول الحل لنزع فتيل الأزمة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن مندوب حركة حماس «خليل الحية» أكد أنهم جادون في التوصل لاتفاق ولكنهم يرفضون الضغوط الأمريكية.

الموافقة على التنازلات

وتابع «مسلم »خلال لقائه عبر قناة «العربية الحدث» أن إسرائيل تحاول الضغط إما الموافقة على التنازلات التي قدمتها من وجهة نظرها، وإما اجتياح رفح الفلسطينية وهو يعد «التحدي» الخطير الذي من الممكن أن يساهم بشكل كبير في تأجيج الصراع في المنطقة بشكل أو بآخر، موضحَا أن القضية هي توازنات بين حماس وإسرائيل وهو أن كل منهما يضمن أمورا معينًا.

وقف كامل لإطلاق النار

وأوضح أن حماس تريد أن تضمن أن المحتجزين هي الورقة الوحيدة التي تضغط بها، وبالتالي قيامها بتسليمهم دون وقف كامل لإطلاق النار يعني أنها ستستمر في الحرب للأبد.

ولفت إلى أن إسرائيل تريد أن تستلم المحتجزين وفقًا للضغوط الداخلية لديها، مقابل أنها توقف هدنة محدودة وتعود مرة أخرى الدخول إلى غزة بشكل أو بآخر، مشيرًا إلى أن الموقف مُعقد ويحاول الجانب المصري والقطري والأمريكي الوصول إلى حل نزع فتيل تجدد الأزمة مرة أخرى.