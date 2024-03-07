الدكتور محمود مسلم: افتتاح المسجد المحلي أفضل هدية لأهالي رشيد في رمضان (صور)

أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة الوطن، بجهود وزارتي الأوقاف والسياحة، لإنجاز مشروع ترميم وتطوير المسجد المحلي، قائلا إنّ افتتاح المسجد قبل شهر رمضان المبارك كان أفضل هدية لأهالي رشيد.

وهنأ مسلم، أهالي مدينة رشيد في البحيرة بافتتاح المسجد المحلي بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف، حيث استغرق الترميم 15 عاما، وبلغت تكلفة ترميمه وصيانته 105 ملايين جنيه، تحملت فيها وزارة الأوقاف 64.8 مليون جنيه، ووزارة السياحة والآثار 40 مليون جنيه.

وثمّن رئيس «آثار الشيوخ»، دور وزارتي الأوقاف والسياحة في مراحل العمل منذ بدء الترميم وحتى الانتهاء من المسجد وافتتاحه، إذ يعتبر أفضل هدية قبل أيام من شهر رمضان لأهالي رشيد، لما له من قيمة وجدانية وروحانية كبيرة لديهم، حيث يعد أحد أهم المساجد الأثرية من العصر العثماني.

ووجّه مسلم، الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الاستجابة لطلبات نواب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بالانتهاء من أعمال ترميم المسجد وسرعة افتتاحه، كما وجّهت اللجنة الشكر لجهود نواب مجلس الشيوخ بالبحيرة في هذا الموضوع، وهم محمد البنا، أمين الصيرفي، أحمد قرقورة، وجيه سنبل.

وكانت اللجنة أجرت زيارة ميدانية إلى مدينة رشيد العام الماضي، واستمعت إلى مطالب الأهالي وشكواهم من تأخر أعمال الترميم، وعلى الفور عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والسياحة ومحافظ البحيرة، وناشدتهم بالإسراع في اتخاذ خطوات جادة للانتهاء من المشروع.