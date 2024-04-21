جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكرّم الدكتور محمود مسلم

كرّم الدكتور نهاد المحجوب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة مصر، الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، بمنحه درع الجامعة تكريما لدوره الرائد في قطاع الصحافة والإعلام.

ونظمت كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قبل قليل، مؤتمر تحديات التنمية المستدامة في عصر الاتصال الرقمي، تحت رعاية الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور لفيف كبير من القيادات الإعلامية.