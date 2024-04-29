محمود مسلم: اجتياح رفح الفلسطينية سيدخل المنطقة في أزمات كبرى لا يتوقع أحد مداها

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أن الخلاف الفلسطيني سيظهر بقوة بعد انتهاء الحرب في غزة؛ ولكن حاليا توجد حالة من التوافق كبيرة على عكس إسرائيل.

نتنياهو يحاول البقاء على كرسيه

وتابع «مسلم» خلال لقائه عبر قناة «العربية الحدث»، أن الوضع في غزة صعب، في ظل استمرار الحرب، ولم يكن أحد يتوقع أن تستمر الحرب لمدة أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن كل طرف يحاول أن يحصل على ضمانات أو مزايا كنوع من الشعبية، ونتنياهو يحاول البقاء على كرسيه والحفاظ على شعبيته بشكل أو بآخر.

ضمانات لاستمرار الحوار

وأوضح أن حماس تريد حفظ ماء الوجه بعد كل هذه الدماء التي سالت على الأرض، خلال الأشهر الماضية، وتريد ضمانات لاستمرار الحوار حول القضية الفلسطينية بالحلول التي طرحتها دول عديدة وعلى رأسها مصر بحل الدولتين.

وأشار إلى أن القضية معقدة، لكن الجميع في انتظار الردود المختلفة، لا سيما أن الأمور في الداخل الإسرائيلي أيضًا صعبة، وهناك الكثير من المظاهرات التي تزداد بشكل كبير بالإضافة للأصوات التي تطالب بشكل يومي بأمور بعكس ما يطالب بها نتنياهو.

واختتم أن اجتياح رفح الفلسطينية سيدخل المنطقة في أزمات كبرى لا يتوقع أحد مداها، إضافة إلى أن الوضع الإنساني في غزة أصبح صعبًا، ومصر تقوم بدور بارز في هذه المهمة بإرسال المساعدات بكميات كبيرة.