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مصطفى عمار

مصطفى عمار: مصر لم تغلق معبر رفح ليوم واحد.. لا تصدقوا الكذابين

كتب:

عمرو هلال
11:42 م | الأحد 28 أبريل 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح ليوم واحد منذ أكثر من 208 أيام من الحرب على قطاع غزة، قائلًا: «لا تصدقوا الكذابين وأصحاب القلوب الضعيفة».

وأوضح «عمار»، خلال تقديم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أن مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، وتستمر في دعم الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن مصر تدعم الأشقاء، وحريصة على الوصول لحل عادل ينهي الصراع، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: «لا دولة تنهض ولا تحقق أي خطوة طالما هناك متربصين بها.. مصر ليست دولة مسرحيات وشعبها، واعي أن تحرير سيناء دفع ثمنه دماء غالية من الشهداء».

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