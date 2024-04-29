مساع إسرائيلية وأمريكية لمنع اعتقال نتنياهو.. كيف تفعلها؟

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تبذل جهودا منسقة من أجل منع أوامر اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين أخرين، بسبب سياسات التجويع ضد أهالي غزة.

إسرائيل تحاول إنقاذ نتنياهو

وقالت مصادر حكومية إسرائيلية لـ«تايمز أوف إسرائيل»، إنّ مجلس الأمن القومي وزارة الخارجية لا يدخرون جهدا من أجل إنقاذ نتنياهو من هذا المأزق، فيما قدم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نداف شوشاني إحاطة نادرة لوسائل الإعلام الأجنبية، عن دعم إسرائيل للرصيف البحري الإنساني المؤقت قبالة غزة، في محاولة لإضعاف حملة المحكمة الجنائية الدولية.

أمريكا تحاول إنقاذ نتنياهو

وأضاف المسؤول أنّ إسرائيل ليست الجهة الوحيدة التي تسعى لإنقاذ نتنياهو من الجريمة بل الولايات المتحدة أيضا كانت جزءا من جهود دبلوماسية لمنع المحكمة الجنائية الدولية من المضي قدما في الخطوة.

مخاوف من صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت أن حكومة الاحتلال، تعمل على افتراض أن المحكمة الجنائية الدولية، قد تصدر أوامر باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، فيما قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن إسرائيل تتوقع أن تمتنع المحكمة عن إصدار هذه الأوامر.