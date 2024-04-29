حدث ليلا: رعب نتنياهو وتمرد ضباط إسرائيليين وارتقاء 22 شهيدا برفح الفلسطينية

خلال الساعات الماضية، انشغل الرأي العام العالمي بالعديد من القضايا والتي من أبرزها تسريب أخبار عن توتر وخوف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من القادة بسبب المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى اشتعال الشارع الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت شوارع تل أبيب أكبر مظاهرة في تاريخها للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. فماذا حدث ليلا؟.

نتنياهو يعيش في حالة رعب وتوتر

وكشفت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن مصدر مطلع – لم تذكر اسمه - أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه متوتر وخائف للغاية بسبب اقتراب صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، مع عدد من القادة العسكريين الإسرائيليين من بينهم وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بسبب المذابح التي ارتكبوها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحيفة العبرية أن نتنياهو يكثف اتصالاته الدولية من أجل الضغط على المحكمة الجنائية الدولية ووقف مذكرة الاعتقال بحقه مع القادة الآخرين.

وتري الصحيفة أن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو أمر حتمي ومسألة وقت فقط، فيما قال نتنياهو في تصريح صحفي منذ يومين أن قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل.

تمرد ضباط وجنود من قوات الاحتلال

وأعلن نحو 30 ضابطا وجنديا من قوات الاحتياط في لواء المظليين رفضهم اتباع الأوامر العسكرية في التوغل في قطاع غزة، مؤكدين على أنهم لم يعودوا قادرين على القتال.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، أنه لا يمكن إجبار جنود الاحتياط على القتال واتباع الأوامر العسكرية، وأنهم لن يكونوا مؤثرين في العمليات العسكرية، إلا أن التقرير يكشف حجم الاستنزاف والاحباط الذي يمر به جنود الاحتياط في جيش الاحتلال.

تل أبيب تشتعل بالمظاهرات

ولليوم الثاني على التوالي اشتعلت تل أبيب بالمظاهرات من قبل أهالي المحتجزين والمعارضين لحكومة نتنياهو، ليتخطى عدد المتواجدين في المسيرات الـ100 ألف وهو أكبر مسيرة احتجاجية شهدتها إسرائيل في تاريخها، مطالبين بإقالة الحكومة وانتخابات مبكرة، بالإضافة إلى وقف فوري لإطلاق النار واتمام صفقة تبادل المحتجزين، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية.

وقد اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن والذين تعاملوا معهم بعنف شديد، بداية من الضرب بالهراول، ورشهم بالمياه العادمة، والصعق الكهربائي، وهو ما آثار غضب الكثيرين من المدافعين عن حرية التعبير والمنظمات الحقوقية في دولة الاحتلال.

ارتقاء 22 شهيدا في مدينة رفح الفلسطينية

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال شنت غارات متواصلة على مدينة رفح الفلسطينية فجر اليوم مما أسفر عن استشهاد 19 شهيدا، بينهم أطفال وسيدات، مضيفه أنه بهذا يرتفع أعداد الشهداء في المدينة الفلسطينية خلال ساعات الليل إلى 22 شهيدا.