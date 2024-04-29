«البيئة» تسلم المحطة الوسيطة في مدينة نويبع: تستقبل 15 طن مخلفات يوميا

شاركت وزارة البيئة، مع فريق التنمية المحلية، في التسليم الابتدائي لمحطة الفرز الأولي في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال، بما يضمن تنفيذ بنود كل الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

وزيرة البيئة: رفع كفاءة المحطة الوسيطة بمدينة نويبع

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رفع كفاءة المحطة الوسيطة بمدينة نويبع، والتي تقع على مساحة 3700 متر مربع لاستقبال 15 طنا يوميا، لتخدم مناطق (نويبع - الترابين - المزينة - الميناء - المخيمات)، بتكلفة إجمالية تخطت 5 ملايين جنيه، بهدف رفع كفاءة التشغيل، وزيادة طاقة العمل داخل الموقع وتعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة للمحطة.

دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات

وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويسهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من الآثار الضارة على الصحة.

جدير بالذكر، أن ذلك يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للإنتاج الحربي) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.