مدير مركز تحكم «الحي الحكومي»: البنية التحتية الأكبر حجما والأعلى تكنولوجيا بالشرق الأوسط

أكد المهندس محمد جمال النعيرى، مدير مركز التحكم والسيطرة والدعم الفنى فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، التى تم تنفيذها فى جميع المبانى بالحى الحكومى، وفق أعلى المعايير القياسية العالمية، ووصفها بأنها تعتبر الأكبر حجماً والأعلى تكنولوجياً فى الشرق الأوسط والمنطقة.

«النعيرى»: خدمات الإنترنت وكاميرات المراقبة تغطى جميع المباني.. واستخدام أسرع قارئ بيانات في العالم على البوابات

قال مدير المركز، خلال كلمته أثناء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن المنظومة «تتكون من 6 آلاف و800 جهاز ومعدَّة شبكات، موزعة على 953 غرفة تجميع رئيسية وفرعية، لنقل البيانات وتوصيل الخدمات المعلوماتية إلى 300 ألف مخرج نقل بيانات، لصالح الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية».

وأضاف أنه «طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى نحو تأمين البيانات وحمايتها، نؤكّد أنّ البنية التكنولوجية المنفذة تمنع دخول أى جهاز أو معدة أو مستخدم، دون أن يكون مسموحاً له بذلك مسبقاً، وعقب جميع معايير التأمين والحماية».

وتابع «النعيرى» بقوله: «هذه البنية التكنولوجية مكنتنا من تفعيل خدمات هامة جداً، منها ربط الوزارات والجهات الحكومية بمركز البيانات الرئيسى للدولة، لتلقى الخدمات التكنولوجية، والعمل على التطبيقات التشاركية والتخصصية على كل من السحابة الحكومية المغلقة، والسحابة الحكومية العامة، ويتمّ ذلك من خلال أجهزة الحواسب الآلية الصفرية، التى بلغت حتى الآن 50 ألف جهاز».

وأكمل أن «البنية التكنولوجية مكنتنا من تشغيل خدمة المكالمات التليفونية لجميع الجهات الحكومية، من خلال 26 ألف تليفون رقمى حتى الآن، وتشغيل خدمة البث التليفزيونى الرقمى لنحو 1200 شاشة رقمية حتى الآن، كما ساهمت فى توفير بيئة العمل لـ14 ألف كاميرا، لصالح منظومة كاميرات المراقبة، التى تغطى جميع المبانى الحكومية، داخلياً وخارجياً، وتُمكّن كل جهة من متابعة ومراقبة المبانى الخاصة بها».

وأضاف مدير المركز أنّه جرى تشغيل خدمة الإنترنت لموظفى الوزارات والجهات الحكومية سلكياً، من خلال أجهزة الحواسب الصفرية على السحابة الحكومية العامة، ولاسلكياً من خلال المحطات اللاسلكية، التى تغطى جميع الأماكن بصورة نموذجية، بأعلى المعايير الفنية فى جميع مبانى الحى الحكومى، بإجمالى 23 ألف محطة لاسلكية.

وأوضح أنه «حتى تكون هناك ضوابط ومحددات فى استخدام الإنترنت، تم إعداد منصة موحدة للجهات الحكومية، تمكن مدير وحدة التحول الرقمى فى كل وزارة أو جهة، من تحديد الصلاحيات والسرعات ومتابعة الاستهلاك لمتلقى خدمة الإنترنت فى كل جهة».

وتابع أنه «جرى تجهيز وتشغيل 1245 قاعة اجتماعات بأحدث الأجهزة ومعدات الصوتيات والمرئيات، وجرى تنميط القاعات لتلبية الاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات الحكومية فى الحى الحكومى، طبقاً لأعلى المعايير القياسية والفنية الخاصة بذلك».

ولفت إلى أنه جرى تجهيز وتشغيل بوابات الخروج والدخول الإلكترونية لمداخل المباني الحكومية، للتحكم فى عملية الدخول والخروج وتسجيل دخول وخروج الموظفين، من خلال التكامل والربط آلياً بمنظومة الموارد البشرية الموجودة فى مركز البيانات الرئيسى للدولة.

وأضاف في هذا الصدد، أنه جرى تنفيذ ذلك بطريقة تمكن مسئولى الموارد البشرية فى كل جهة من متابعة حضور وانصراف الموظفين وتوقيتاتهم، مشيراً إلى أنه تم استخدام أسرع قارئ بيانات فى العالم على البوابات، وأوضح أن أجهزة قراءة البيانات تعطى ميزة مهمة جداً، وهى عدم حدوث أى عملية تلامس معها أثناء إجراءات الدخول والخروج، لضمان عدم انتقال أى عدوى، خصوصاً مع دخول وخروج هذا العدد الكبير من الموظفين يومياً.

وأكمل «النعيرى»، أن «البنية التكنولوجية الحالية تستوعب أضعاف الأرقام التى جرى عرضها، وأى زيادات أو احتياجات مستقبلية للوزارات والجهات الحكومية، وأسهمت بشكل كبير جداً فى سرعة انتقال 114 وزارة وجهة حكومية للعاصمة الإدارية انتقالاً فعلياً»، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لها، من خلال مركز التحكم والسيطرة والدعم الفنى، لضمان استمرار العمل بصورة مستقرة فى جميع الوزارات والجهات الحكومية.