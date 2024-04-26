آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة البيئة.. اعرف الشروط المطلوبة

كشفت بوابة الوظائف الحكومية، آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة البيئة، لشغل وظيفة باحث، وذكرت أبرز الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، مشيرة إلى ضرورة توافر بعض المهارات الأساسية مثل إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلي.

وفي السطور التالية، نعرض آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة البيئة المعلنة وأبرز المستندات المطلوبة للتقديم.

وظائف وزارة البيئة

ويجب توافر بعض المهارات في المتقدمين لشغل وظائف وزارة البيئة، وهي كما يلي:

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

إجادة الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة

الإلمام بالقوانين واللوائح والأنشطة التي تحكم نظم العمل

القدرة على الملاحظة والتحليل

القدرة على العمل بالجماعي

القدرة على إدارة الوقت

آخر موعد للتقديم

وآخر موعد للتقديم على وظائف وزارة البيئة، سيكون يوم 30 أبريل الجاري.

شروط التقديم على وظائف البيئة

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا

مؤهل عال - بكالوريوس علوم

ألا يقل عن جيد

المستندات المطلوبة

صورة شخصية

بطاقة الرقم القومي سارية

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

إيصال الإيداع البنكي

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو جهاز شئون البيئة وجهين بحسب الأحوال