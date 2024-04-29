درس الطب وعمل في الفن.. من هو المخرج الراحل عصام الشماع؟

توفي السيناريست والمخرج عصام الشماع، اليوم، عن عمر يناهز 69 عاما، وأعلن عن ذلك الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من خلال صفحته على «فيسبوك»، وسوف يجرى تشييع الجنازة اليوم.

الراحل عصام الشماع مخرج وكاتب مصري، ولد عام 1955 بمدينة القاهرة، درس الطب والجراحة بجامعة عين شمس، وتخرج عام 1982، وقدم مجموعة من الأعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة، وتنوعت بين الدراما والسينما، إذ قدم مسلسل «قمر 14»، وغيرها من الأعمال الدرامية، كما قدم في السينما فيلم «راندفو».

أعمال الراحل عصام الشماع

وقدم الراحل عصام الشماع ما يقرب من 27 عملاً، يتنوع بين الدراما والسينما، إذ بدأ مسيرته في نهاية الثمانينات مع تأليف أول عمل سينمائي له يحمل اسم «طالع النخل»، وكانت آخر أعماله عام 2017.

ومن أشهر الأعمال الذي قدمها فيلم «راندفو»، الذي ألفه عام 2001، من بطولة سمية الخشاب، وفتحي عبدالوهاب، وفيلم «توت توت» عام 1993، بطولة نبيلة عبيد، وفيلم «كابوريا» بطولة أحمد زكي، عام 1990، ومسلسل «الكبريت الأحمر» بجزئية بطولة أحمد السعدني، عام 2016 و2017، وفيلم «الفاجومي» عام 2001، وكان يحكي من خلاله قصة حياة الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم.

آخر أعمال الراحل عصام الشماع

وكانت آخر أعمال الراحل عصام الشماع هو مسلسل «أخلاق العبيد» الذي انطلق عام 2017، وقدم فيه السيناريو والحوار إلى جانب المخرج أيمن مكرم، ودارت أحداثه في إطار دراما إجتماعي، حول رجل الأعمال الذي يعاني من اضطراب نفسي يجعله عرضه لأي انهيار عصبي.