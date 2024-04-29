نائب وزير الخارجية الأسبق: تحركات مصر حاضرة دائما لإنهاء الحرب على غزة

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن دعم وتقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري الذي تقوم به تجاه القضية الفلسطينية، منذ بدء العدوان مهم جدا، مؤكدا أن التحركات الدبلوماسية المصرية حاضرة دائما في سبيل إنهاء الحرب.

تفعيل دور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة

وأضاف الحفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشاركة سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، مهم جدا، يؤكد تفعيل دور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنها مرحلة تفصيلية فيما يتعلق بالترتيبات التي تسعى دولة إسرائيل إلى اتخاذها، سواء فيما يتعلق بالتهجير القسري داخل القطاع، أو الاعتداء على مدينة رفح الفلسطينية، الذي يمثل خطرا كبيرا، ما يوضح أهمية هذا اللقاء.

الاتساق بين ممثلي الاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية ومصر

وأشار نائب وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الاتساق بين ممثلي الاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية ومصر للعمل معا بهدف منع حرب، والدفع في تجاه عدم تدهور الأوضاع بشكل أكثر داخل قطاع غزة، ويجرى تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني، والتفكير فيما بعد حرب غزة وما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني.

وأكد أنه يجب الدفع في تجاه إنشاء دولة فلسطينية حتى يتحقق الأمن والسلام ليس فقط لقطاع غزة، بل في الإقليم بأكمله الذي شهد الكثير من التطورات السلبية مؤخرا.