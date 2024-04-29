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مجلس الشيوخ يحيل تقرير الخطة والموازنة إلى اللجان المختصة

كتب:

محمد يوسف
12:04 م | الإثنين 29 أبريل 2024
جانب من جلسة مجلس الشيوخ اليوم

جانب من جلسة مجلس الشيوخ اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، والتأشيرات الخاصة بها، والواردة من مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

إحالة تقارير إلى اللجان النوعية

كما شهدت الجلسة إحالة رئيس مجلس الشيوخ، عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات، وشملت تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تفعيل تسجيل المنتجات المصرية بسجل المؤشرات الجغرافية وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن مراعاة الإجراءات الصحية للتنقية والمعالجة بمحطة الصرف الصحى بزمام شما - طهواي - جريس بمحافظة المنوفية.

تقرير لجنة التعليم

كما شملت تقارير اللجان النوعية في مجلس الشيوخ تقريرا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة، بشأن تفعيل دور الشراكة البحثية بين مؤسسات التعليم الجامعي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية، سعيًا لتحقيق الميزة التنافسية التي تسعى إليها العديد من الجامعات في الوقت الحالي.

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