عضو بـ«الشيوخ» يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن خفض أسعار السلع الأساسية والخبز السياحي والفينو بدءا من اليوم.

وقال عكاشة، في بيان، اليوم الأحد، إن خفض أسعار السلع الأساسية جاء نتيجة لجهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن مبادرات الحكومة لخفض الأسعار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عن كاهل.

خطة التنمية المستدامة

وأكد أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، برفع الوعي بأهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق بالالتزام بتطبيق الأسعار المعلنة من الحكومة، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة محتكري ومضاربي السلع وعدم الملتزمين بالأسعار الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على الانحياز للمواطن دائمًا وتلبية احتياجاته، ودائمًا ما يؤكد على أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من الصعاب في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ولفت «عكاشة» إلى أن خفض الأسعار خطوة إيجابية تستهدف توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.