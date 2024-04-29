«معلومات الوزراء»: ألمانيا والصين الأكثر إصدارا للسندات الخضراء

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ ألمانيا والصين تصدرا السندات الخضراء المُصدرة خلال النصف الأول من 2023، حيث تمثل حصتهما السوقية من حجم السندات الخضراء نحو 14% (39.2 مليار دولار)، و13.4% (37.4 مليار دولار) على التوالي، ورغم انخفاض حجم السندات الإجمالي المُصدر من الصين، فإنّ الإصدارات التي تحمل العلامة الخضراء حافظت على نموها، ما جعلها ثاني أكبر مصدر لحجم السندات الخضراء.

أكبر المُصدرين للسندات الخضراء

وأضاف مركز المعلومات مجلس الوزراء في تقرير صادر بعنوان «تخضير النظام المالي العالمي.. نحو اقتصاد أكثر استدامة»، أنه بالنسبة لأكبر المُصدرين للسندات الخضراء خلال النصف الأول من عام 2023، أصدرت ألمانيا أكبر حجم من السندات السيادية الخضراء بقيمة 15 مليار دولار، تبعها بنك الاستثمار الأوروبي وإيطاليا بصفقات بلغت قيمتها 13.2 مليار دولار، و13.0 مليار دولار على التوالي، وكانت عملة اليورو العملة المفضلة للسندات الخضراء السيادية؛ حيث حصلت على حصة 73% (38 مليار دولار).

وتابع: «جاءت منطقة أوروبا في المرتبة الأولى من حيث إصدار السندات الخضراء بقيمة 228.6 مليار دولار عام 2022، تليها منطقة آسيا، والمحيط الهادي بقيمة 133.4 مليار دولار، ثم أمريكا الشمالية بقيمة 76.6 مليار دولار».

واستحوذت الأسواق المتقدمة على نحو 67% من السندات الخضراء المُصدرة خلال 2022، والأسواق الناشئة بنسبة 23%، ثم جاءت الإصدارات متعددة الجنسيات بنسبة 9%.

وأظهرت البيانات انخفاضَ قيمة السندات الخضراء المُصدرة على أساس سنوي، باستثناء إصدارات الجهات متعددة الجنسيات التي بلغت نحو 45.1 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 43% مقارنة بعام 2021، مدعومة ببرنامج السندات الخضراء واسع النطاق للاتحاد الأوروبي، والذي صدر لأول مرة في أكتوبر 2021.

وعلى مستوى الدول، جاءت الصين في الصدارة كأكبر مُصدر للسندات الخضراء بنحو 85.4 مليار دولار خلال عام 2022، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 64.4 مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 61.2 مليار دولار.