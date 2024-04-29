«التعليم» تعلن وظيفة شاغرة في وحدة جودة التعليم الفني.. اعرف الشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، عن الحاجة لمدير للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني (CEQAT)، وتحقيق غاياتها التي تتمثل في وضع وتفعيل نظام لإدارة وضمان الجودة في مدارس التعليم الفني، بهدف تخريج كفاءات تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأضافت وزارة التعليم، أن شاغل تلك الوظيفة يقدم الدعم المستمر لمدارس التعليم الفني، للتنفيذ الفعال لنظام إدارة الجودة، ومتابعة أداء المدارس، وفقا لنظام إدارة الجودة المحدد من قبل الوزارة، وتحليل نتائج تقارير متابعة تنفيذ خطط الجودة وتقييمها، ورفع التوصيات لصناع القرار بالوزارة، بناءً على نتائج تقارير المتابعة والمراجعة.

شروط التقديم

- أن يكون من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو الجهات التابعة والمديريات والإدارات التعليمية.

- أن يكون حاصلاً على تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل خلال آخر عامين، ألا يزيد السن عن 52 سنة في تاريخ الإعلان.

- أن يكون المستوى الوظيفي معلم أول (أ) على الأقل، أو ما يعادلها من الدرجات الوظيفية.

المؤهلات

- مؤهل عالي مناسب يفضل الحصول على دراسات عليا في الإدارة أو إدارة الجودة.

- الحصول على الدورات التدريبية اللازمة في مجال جودة التعليم الفني.

- خبرة سابقة كافية في التعليم الفني وأنظمة إدارة الجودة والتدقيق، منها خمس سنوات في إحدى الوظائف الإشرافية أو وظائف التوجيه.

المهارات الأساسية المطلوبة

- إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS OFFICE).

- الإدارة والقيادة.

- التخطيط والتنظيم.

- حل المشكلات والتفكير الإبداعي.

- التواصل والتنسيق

- اجادة اللغة الإنجليزية.

إجراءات التقدم

- ملء استمارة الترشيح من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/CEQAT M او امسح الرمز بالموبايل

- اجتياز الاختبار النظري للتقدم للوظيفة.

- اجتياز المقابلة الشخصية للتأكد من توافر السمات الشخصية والمهارات اللازمة التقدم خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 13 مايو، ولن يعتد بأي طلبات ترد بعد هذا التاريخ.