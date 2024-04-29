«معلومات الوزراء»: لندن تتصدر مؤشر التمويل الأخضر عالميا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير «تخضير النظام المالي العالمي.. نحو اقتصاد أكثر استدامة»، والتطورات الراهنة لتخضير النظام المالي العالمي، مشيرا إلى مؤشر التمويل الأخضر العالمي (The Global Green Finance Index 12) الصادر في أكتوبر 2023، والذي يُقيِّم مدى كفاءة أدوات التمويل الأخضر التي تقدمها المراكز المالية العالمية من خلال 94 مركزًا ماليًّا رئيسًا على مستوى العالم، ويصدر المؤشر بدورية نصف سنوية عن مؤسسة (Z/Yen) الاستشارية، والتي تقع في مدينة لندن.

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ المؤشر يعد مرجعا قيما لصانعي السياسات والمستثمرين المهتمين بتطوير التمويل الأخضر، وتصدّرت لندن الترتيب الأول في مؤشر التمويل الأخضر العالمي، تليها نيويورك في الترتيب الثاني، وجنيف في الترتيب الثالث.

ولفت المؤشر إلى هيمنة أوروبا الغربية على المراكز العشرة الأولى، كما أنّ زيورخ وسنغافورة دخلتا ضمن المراكز العشرة الأولى مقارنة بالإصدار السابق للمؤشر.

مبادرة سندات المناخ

وعن وضع السندات الخضراء عالميا، ذكر التقرير أنّه وفقًا لبيانات مبادرة سندات المناخ (Climate Bonds Initiative)، والمعنية بتعبئة رأس المال العالمي للعمل المناخي، سجلت السندات الخضراء، والاجتماعية، والمستدامة، والسندات الانتقالية، والسندات المرتبطة بالاستدامة حجمًا تراكميًّا قدره 4.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2023، وسجلت السندات 448 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023 فقط بنسبة انخفاض 15% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

وشكلت السندات الخضراء نسبة 62% من إجمالي الديون، حيث سجلت 278.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، وتليها الديون الاجتماعية، والديون المستدامة التي أسهمت بنسبة 15%، و14% على التوالي.

السندات المُصدرة

وكانت عملة اليورو مهيمنة على السندات المُصدرة بنسبة 47% من إجمالي السندات خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل 210.9 مليارات دولار، وكانت هذه السنة السادسة على التوالي التي يتصدر فيها اليورو مقارنة بباقي العملات.

وأفادت وكالة بلومبرج بأنّ الصفقات الداعمة للطاقة منخفضة الكربون بلغت أكثر من تلك التي تم تنفيذها من شركات الوقود الأحفوري في النصف الأول من عام 2023، وفي الوقت ذاته جرى تخصيص 58% (263.6 مليار دولار أمريكي) من الحجم الذي سجلته سندات المناخ في النصف الأول من عام 2023 لاستخدام عائداتها في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير إلى أنّ قيمة سندات المناخ المسجلة التي تحمل العلامة الخضراء في النصف الأول من عام 2023 بلغت 278.8 مليار دولار بنسبة انخفاض 4% مقابل 290 مليار دولار المسجلة في النصف الأول من عام 2022.