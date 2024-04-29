المتحدث باسم «فتح»: موقف مصر ثابت تجاه رفض العدوان على رفح الفلسطينية

قال عبدالفتاح دولة، متحدث حركة فتح لـ«القاهرة الإخبارية»، إنّ زيارة بلينكن إلى المنطقة تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دون توقف.

وأضاف متحدث حركة فتح، أنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع مذبحة إنسانية في التاريخ المعاصر، مؤكدا أنّ الموقف المصري ثابت برفض شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، والموقف العربي موحد بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.