«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل على غزة إلى 34 ألف و500 شهيد

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 34 شهيدا و68 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ثلاجات الأدوية والمستلزمات الطبية الوحيدة في محافظتي غزة والشمال مهددة بالتوقف بسبب عدم توفر الوقود لتشغيلها.

وأشارت «الصحة الفلسطينية»، إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 ألفا و488 شهيدا و77 ألفا و643 مصابا منذ 7 أكتوبر.