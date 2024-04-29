المخرج خالد جلال يعقد اجتماعا لمناقشة خطة الموسم الجديد لبيت المسرح

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، اجتماعًا للوقوف على آخر استعدادات الفرق الفنية بالبيت، بشأن خطة الموسم الجديد للعروض المسرحية بالبيت، تمهيدًا لعرضها على وزيرة الثقافة قبل الإعلان عنها، وذلك أمس الأحد، بمكتبه بمقر البيت الفني للمسرح بوسط البلد .

خالد جلال بالبيت الفني للمسرح

وأكّد المخرج خالد جلال بضرورة المضي قدما في الاستمرار بتقديم عروض متميزة وناجحة، أسوة بما تم تقديمه خلال العام الماضي، وهو ما تحقق بشهادة النقاد وإقبال الجماهير، بالإضافة إلى حصد جوائز المهرجان القومي للمسرح، كما وجه بضرورة رفع كفاءة عدد من المسارح لتلائم طبيعة مشروعات العروض التي تتطلب تقنيات عالية وطبيعة مغايرة للمسرح التقليدي.

أبرز الحضور

جاء ذلك بحضور مديري الفرق الفنية الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، الفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة، الفنان سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، الدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح القاهرة للعرائس.

كما حضر الفنان محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، الفنان محمد متولي مدير فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، الفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة المواجهة والتجوال، الفنان عصام الشويخ مدير مسرح الساحة، وأيضا بحضور مديري الإدارات بالبيت.