مشروب سحري يقلل من آلام والتهابات المفاصل.. «اشربه 3 مرات يوميا»

في بعض الأحيان تداهم البعض آلام حادة في العظام دون معرفة السبب، وقد يتفاقم الأمر حال بذل مجهود مفاجئ أو حمل أشياء ثقيلة، لذا يرغب كثيرون في البحث عن بدائل طبيعية لتقليل آلام العظام والتهابات المفاصل بدلا من تناول المسكنات التي تؤثر على المعدة حال الإفراط في تناولها.

الدكتور إبراهيم الجنزوري أستاذ جراحة العظام والمفاصل، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، أنّ مرضى هشاشة العظام وهؤلاء الذين يعانون من آلام مستمرة بالجسم، يجب عليهم تناول فيتامين دال والكالسيوم، مشيرًا إلى أنّه يمكن تناول عصير الليمون كونه يساعد على إعادة بناء نسيج العظام ويغذي الدم مما يقلل من الالتهابات في الجسم، وهو مشروب مثالي للتخلص من آلام المفاصل كونه يؤثر بالإيجاب على صحة الأعصاب.

الدكتور رامي رمزي أستاذ علوم الأغذية والسمنة والنحافة، شرح في حديثه لـ«الوطن»، أنّ ماء الليمون يعد من أفضل المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة، كما تعمل على تخفيف آلام الجسم والمفاصل من خلال تحفيز الدورة الدموية وإزالة مسببات البكتيريا.

ما هي فوائد ماء الليمون؟

وأضاف أنه يمكان تناول المشروب بعد كل وجبة أي 3 مرات يوميا، وتتنوع فوائده كما يلي:

الليمون مصدر طاقة طبيعي وغني بالمغذيات النباتية.

يعمل على معالجة مشكلات الجهاز الهضمي.

مصدر جيد للفيتامينات المختلفة للجسم.

يعمل على الوقاية والعلاج من الالتهابات المختلفة.

يحافظ على الصحة ويساعد على تقوية المناعة.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على الجسم من الالتهابات.

يساعد على خفض ضغط الدم.

يعمل على علاج الالتهابات في الجسم.

منع تلف الخلايا.

علاج الغثيان الشديد.

الحماية من مسببات الأمراض والقضاء على البكتيريا.

مساعدة خلايا الدم البيضاء على مقاومة العدوى التي تسبب آلام المفاصل.

طريقة عمل ماء الليمون

على خُطى الشيف غادة التلي، نقدم طريقة عمل ماء الليمون أو عصير الليمون:

نصف ليمونة.

كوبان من الماء.

قشر ليمون.

ملعقة ونصف كبيرة عسل الطبيعي.

طريقة تحضير ماء الليمون