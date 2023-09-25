جامعة بنها تحتفل باليوم العالمي للعلاج الطبيعي بندوة التهابات المفاصل

شهد الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الندوة العلمية الثالثة لكلية العلاج الطبيعي تحت عنوان «العلاج الطبيعي والتهابات المفاصل»، وذلك في إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وحضور الدكتور وليد طلعت عميد الكلية ووأعضاء هيئة التدريس بها.

العلاج الطبيعي يلعب دوراً محورياً

وقال «فودة» إن العلاج الطبيعي يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على صحة المجتمع ووقايته من أمراض العصر تحقيقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الندوة تهدف إلى زيادة الوعي بفوائده، والفرص الهائلة الذى يوفرها للمرضى وللفريق الطبي، من خلال وضع وتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي ووقائي على أعلى مستوى علمي وأكاديمي، من أجل مساعدة المريض على استعادة الحركة وعلاج الألم والعودة إلى الحياة الطبيعية.

اليوم العالمى للعلاج الطبيعى

وقال الدكتور وليد طلعت إن الكلية نظمت هذة الندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للعلاج الطبيعي، ومن أجل التعرف على كل ما هو جديد في مجال العلاج الطبيعي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى في محافظة القليوبية والوصول إلى مستوى متميز من الأداء.