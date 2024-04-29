رئيس «زراعة الشيوخ» يطالب بزيادة الاستثمار في التعليم بمصر: ثروة بشرية

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الاستثمار في التعليم، وإعداد جيل قادر على مواصلة البناء، ويواكب سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وقال الجبلي إن جودة التعليم أمرا ليس جديدا على مصر، إذ كان نهج الدولة المصرية قبل القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكانت مصر رائدة في جودة التعليم، وكان خريجي الجامعات المصرية على مستوى عال، ويحصلون على منح تعلمية بالسفر للخارج، كما كانوا يحصلون على فرص عمل عديدة بالخارج، نظرا إلى تميزهم وارتفاع مستواهم التعليمي، متابعا بالفعل الجامعات المصرية معروفة بالجودة، ولها مكانة دولية.

الاستثمار في ملفي التعليم والصحة

وأضاف الجبلي أن ملفي التعليم والصحة من أهم الملفات، والاستثمار في التعليم من أهم الاستثمارات، قائلا: «هناك دول تخصص أغلب مواردها للاستثمار في التعليم»، ودعا الجبلي إلى تكثيف الاهتمام بذلك الملف، قائلا: «نسعى جميعا لتعليم أولادنا باعتبارهم ثروة بشرية، ولابد أن يرتبط ذلك في ذهننا بانه استثمار بشري».

نقلة نوعية في التعليم

وأيده رئيس مجلس الشيوخ، قائلا إن خريجي الأقسام الجديدة بالكليات النظرية أصبحوا يضاهو خريجي أي جامعة في الخارج، وأصبحوا تكوينهم في الهيئات القضائية مشرف إلى درجة كبيرة، وأضاف «بالفعل هناك نقلة نوعية، ونتمنى المزيد من جودة التعليم».