سفير الكويت بالقاهرة: زيارة مشعل الصباح لمصر تعود بالنفع على البلدين الشقيقين

أكد سفير دولة الكويت لدى بالقاهرة غانم صقر الغانم، أهمية الزيارة التاريخية التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مصر، غدًا، ويلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الغانم، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إنّ الزيارة تعد الأولى للأمير منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي وتأتي مع بداية تولي الرئيس السيسي الولاية الرئاسية الثالثة، مضيفًا أنّ الزيارة تحظى بترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد الغانم أن «العلاقات الكويتية - المصرية تتميز بأنها أخوية وتاريخية ممتدة عبر عقود من الزمن» وتعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية.

وأوضح أن تلك العلاقات التاريخية ذات الخصوصية والتي تعود إلى ما قبل عهد استقالا دولة الكويت عام 1961 مرت بمحطات مهمة وتعززت بفضل الحكمة وتطابق الرؤى بين قيادتي البلدين طوال العقود الماضية ما ساهم في توطيدها بمختلف المجالات.

علاقة متميزة بين البلدين

وأضاف الغانم أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد من شأنها أن تعطي دفعة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ونقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات أوسع في ظل القيادة الرشيدة للبلدين.

وأشار إلى تطابق مواقف القيادتين حيال القضايا الإقليمية والدولية كافة لاسيما القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان وحشي مستمر للشهر السابع على التوالي.

وشدد على أن الزيارة تؤكد حرص القيادة الكويتية على توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وثمّن السفير الكويتي مواقف مصر تجاه شقيقتها الكويت منذ عهد الاستقلال ووقوفها مع كل ما من شأنه تحقيق الامن والاستقرار لدولة الكويت.

وأشاد الغانم كذلك بجهود مصر لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات العربية والأجنبية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، منوهًا بثقة القطاع الخاص الكويتي بالمناخ الاستثماري في مصر خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية؛ لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

مكانة متميزة بين الاستثمارات العربية

وتابع بأنّ دولة الكويت تحتل مكانة متميزة بين الاستثمارات العربية في السوق المصرية ما يدلل على ثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه السوق منوها إلى برامج التمويل التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يربو على 50 مشروعا استراتيجيا تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري.

كان الديوان الأميري أعلن، صباح اليوم، عن توجه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على رأس وفد كبير بزيارة دولة إلى مصر يلتقي خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي للتباحث بشأن العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإقليمية والدولية.