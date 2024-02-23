سفير الكويت بالقاهرة يثمن جهود «الأوقاف» في بناء الوعي الديني المستنير

وجه السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على حفاوة الاستقبال، خلال كلمته في حفل ختام فعاليات الدورة التثقيفية بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، وعلى الدورات المعدة للطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر الشريف، على منحة بيت الزكاة الكويتي.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وأكد سفير الكويت، أن هذه الدورات التدريبية والتثقيفية المتنوعة، التي يقدمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للطلاب والطالبات الوافدين، تعكس الدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية الشقيقة، في تعليم مبادئ الإسلام الصحيح، ورسالته الأصيلة التي تدعو للسلام والتسامح وتدعو إلى الوسطية.

وأضاف أن التعاون القائم بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، في مختلف مجالات التنمية الفكرية والثقافية والدينية، يتميز بتطابق الرؤى والأهداف، بفضل القيادة الحكيمة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وتابع أن هذا التعاون، يعكس إيمان دولة الكويت بالرسالة السامية للأزهر الشريف، كما عهدناه ملتقى للطلبة، وموردا ثقافيًّا جامعًا للعلوم والآداب، ومنارة دينية تعكس وسطية الاسلام، وإعداد وتنشئة جيل واعِ مثقف على يد نخبة من علمائه الأجلاء، الذين يعملون على خدمة العلم، وتأهيل الكوادر العلمية المستنيرة.

ووجه الشكر لوزارة الأوقاف ولوزير الأوقاف، لدعمه لمثل هذه البرامج التثقيفية، ولرئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، وللقائمين على معسكر أبو بكر الصديق، لتقديم كل سبل الدعم للطلاب والطالبات الوافدين، وشمولهم برعايتهم الكريمة.