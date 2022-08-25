سفير الكويت الجديد بالقاهرة: العلاقات بين البلدين أخوية وراسخة

أكد السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، أهمية العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، مؤكدًا أنها راسخة وعريقة وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح «الغانم»، الذي وصل إلى القاهرة تمهيدًا لممارسة مهام عمله بعد تقديم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية، أن التعاون بين البلدين الشقيقين يتسم بالأخوية خاصة في ظل التفاهم الرسمي الواسع تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام؛ بما ينسجم مع عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين.

«الغانم»: تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات

وأشار، إلى وجود آلاف الدارسين الكويتيين في الجامعات المصرية، فضلاً عن ما يزيد على ألف شركة كويتية تعمل منذ سنوات طويلة من أجل تدعيم الاقتصاد الوطني في مصر، معربًا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ولتفعيل التعاون العربي المشترك عبر دعم دور الجامعة العربية؛ بما يسهم في تلبية الأهداف والطموحات المشتركة في هذه المرحلة المهمة من التاريخ العربي.

وكان السفير غانم صقر الغانم، شغل قبل تكليفه بالعمل في القاهرة منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ونائب رئيس لجنة الحدود في وزارة الخارجية، وعضو مجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.