بعد استقالته من رئاسة وزراء اسكتلندا.. من هو حمزة يوسف؟

أعلن رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف، استقالته من منصبه بشكل رسمي، وذلك قبل أيام من التصويت على حجب الثقة من حكومته، وفقًا لما أعلنته شبكة «يورو نيوز».

وتعرض حزب «يوسف» لانتقادات حادة بسبب فضيحة تمويل الحملات الانتخابية وأزمة حقوق «المتحولين جنسيًا»، وفشل في التوصل إلى اتفاق مع حزب قومي كان من الممكن أن يمنحه مقعده الوحيد الأغلبية في البرلمان الإقليمي المتنقل في اسكتلندا، وكشف بشكل رسمي عن استقالته قائلًا: «لقد أبلغت السكرتير الوطني للحزب الوطني الاسكتلندي بنيتي التنحي عن منصب زعيم الحزب».

معلومات عن حمزة يوسف.. أول زعيم مسلم في اسكتلندا

وحمزة يوسف، هو باكستاني الأصل ومسلم الديانة يبلغ من العمر 39 عامًا، صنع التاريخ في اسكتلندا بعد انتخابه رئيسًا للحزب الوطني، وهو أول زعيم مسلم في اسكتلندا.

وفي السطور التالية، أبرز المعلومات عن حمزة يوسف، وفقا لـ«يورونيوز»:

- والدته من كينيا ووالده من باكستان.

- متزوج ولديه طفل.

- هو ابن مهاجرين وصلوا إلى المملكة المتحدة خلال الستينيات.

- أصبح زعيم الحزب القومي الاسكتلندي في 27 مارس 2023.

- شغل منصب سكرتير مجلس الوزراء منذ عام 2018.

- كان عضوًا في البرلمان الاسكتلندي عن مدينة جلاسكو بولوك منذ عام 2016.

- شغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية من 2012 حتى 2014.

- كان وزير النقل والجزر من 2016 حتى 2018.

- في عام 2012 عين في الحكومة وكان حينها أول عضو غير أبيض وأول مُسلم في الحكومة الاسكتلندية.