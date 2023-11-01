رئيس وزراء اسكتلندا عن العدوان على غزة: آسف لأن العالم لم يستطع حمايتكم

أدان رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.

يجب إدانة هذا التجاهل الصارخ لحياة البشر بشكل لا لبس فيه

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية منشور يوسف على صفحته الرسمية في موقع التدوينات القصيرة «إكس»، قائلًا: «أشعر بالأسف لهؤلاء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في مخيم جباليا للاجئين لأن العالم لم يستطع حمايتكم»، مضيفًا «يجب إدانة هذا التجاهل الصارخ لحياة البشر بشكل لا لبس فيه».

وتابع: «لا تدعوا المزيد من الأطفال يموتون، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لا أقل من ذلك».

وأرفق يوسف منشوره بصورة للدمار الذي خلفه القصف بالمبنى السكني في مخيم جباليا، بينما يعمل المواطنون وطواقم الانقاذ على انتشال الجرحى والشهداء، بالإضافة إلى وسم «جباليا».

أصدر عدة تصريحات تطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، نشر رئيس الوزراء الاسكتلندي عدة منشورات وأصدر عدة تصريحات تطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

يذكر أن والدي زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي، لا يزالان محاصرين في غزة، بعد أن وصلا إلى القطاع لزيارة أحد أقربائهما، قبل العدوان.