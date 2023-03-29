يؤم عائلته في الصلاة.. حمزة يوسف ينشر صورة له بمقر رئاسة وزراء اسكتلندا

دخل رئيس الوزراء الأسكتلندي المعين حديثًا، حمزة يوسف، التاريخ كأول مسلم يشغل أعلى منصب في البلاد، وفي أول يوم له داخل المقر الرسمي لرئيس الوزراء الأسكتلندي، شارك يوسف صورة له وهو يؤم أسرته في الصلاة، على صفحته بموقع «تويتر».

وقال حمزة يوسف على صفحته بموقع «تويتر»: «أقضي أنا وعائلتي ليلتنا الأولى بعد التصويت البرلماني اليوم، لحظة خاصة أقوم فيها بإمامة عائلتي في الصلاة كما هو معتاد بعد الإفطار معًا خلال شهر رمضان».

الصورة لاقت دعما عالميا

وقوبلت الصورة، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بدعم من الناس في جميع أنحاء العالم وسلطت الضوء على التقدم والشمول في المشهد السياسي في اسكتلندا وفقا لموقع «بي إن إن»، الكندي.

وبرز يوسف لالتزامه بالعدالة الاجتماعية، وتغير المناخ، وتعزيز المساواة والتنوع ويعتبر تعيين يوسف رئيساً للوزراء، مناصراً قوياً للحوار والتعاون بين الأديان، خطوة إلى الأمام نحو التسامح الديني والتمثيل في البلاد.

طوال حياته السياسية، أعرب يوسف عن التزامه بإحداث توازن بين معتقداته الدينية ودوره كمسؤول عام، ومن خلال مشاركة هذه اللحظة الخاصة مع الجمهور، كان يهدف إلى إظهار أن الإيمان والسياسة يتعايشان بانسجام.

اسكتلندا تشهد تحولًا ثقافيًا في السنوات الأخيرة

وشهدت اسكتلندا تحولًا ثقافيًا في السنوات الأخيرة، مع تزايد تنوع السكان وزيادة تمثيل الأقليات في مختلف المجالات، وجاء تعيين يوسف كرئيس للوزراء هو شهادة على هذا التغيير المستمر الذي يرسل رسالة قوية من الوحدة والقبول إلى المجتمع العالمي، وحمزة يوسف في وضع فريد الآن كأول رئيس وزراء مسلم في اسكتلندا لتلبية احتياجات السكان المتنوعين، وتعزيز الحوار بين الأديان وتوجيه الأمة نحو مستقبل أكثر شمولاً.

وانتخب البرلمان الإسكتلندي، الثلاثاء، حمزة يوسف، الزعيم الجديد للحزب الوطني الأسكتلندي، رئيساً لحكومة المقاطعة البريطانية التي يطمح لقيادتها نحو الاستقلال عن لندن.