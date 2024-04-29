أستاذ أمراض نساء يوضح اضرابات الهرمونات عند الأطفال قبل البلوغ

أوضح الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني، أنّ الهرمونات عبارة عن مُركبات من البروتين، تفرزها غدد صماء لإرسال رسالة إلى أعضاء معينة من الجسم للقيلم بدورها.

اضطرابات الهرمونات عند المرأة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ورضوى حسن، أنّ هرمونات المرأة ليست ثابتة، فهي بطبيعتها مضطربة ومتناغمة، وذلك لإفراز بويضة كل شهر حتى يتم تلقيحها، أو التخلص منها على هيئة الدورة الشهرية، لافتًا إلى أن مرحلة ما قبل البلوغ وما بعد انتهاء الدورة الشهرية، لا يُنتج بها بويضات وبالتالي لا يوجد هرمون الاستروجين المُسبب لخلل الهرمونات.

أسباب اضطرابات هرمونات المرأة

وتابع أنّ اضطرابات هرمونات المرأة أسبابها كثيرة، أشهرها عدم وجود تبييض بالطريقة المُزمنة فيما يُعرف بتكيس المبايض، ما يصاحبه تأخر الحمل وتأخر الدورة الشهرية، منوهًا على ضرورة اللجوء إلى دكتور نساء مُختص في حالة عدم ظهور أعراض البلوغ على البنت بعد بلوغها سن 14 عامًا.